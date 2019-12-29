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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 46801 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123124 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128881 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126928 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 151341 просмотра

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Президента просят не закрывать секонд-хенды

Президента просят не закрывать секонд-хенды

Киев  •  УНН

 • 66953 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят не закрывать секонд-хенды. Соответствующая петиция №22/081650-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

"Господин Президент, Владимир Александрович, от имени всех неравнодушных, очень вас прошу, не позвольте закрытия секонд-хендов. Дело в том, что не каждый может себе позволить пойти в торговый центр и купить новые вещи, для обычных людей секонд-хенд это хоть какой-то выход из этой ситуации. Спасибо", - говорится в тексте петиции.

Соответствующая петиция набрала 53 голоса из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Добавим, на сайте главы государства появилось несколько петиций о запрете сенконд-хендов в Украине. Авторы петиций отмечают, что в условиях экономического положения в стране, секонд-хенды нужны для малообеспеченных граждан.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины разработали изменения к нормативно-правовым актам, предусматривающих усиление контроля за ввозом гуманитарной помощи. Планируется заблаговременная регистрация груза и его досмотр на границе.

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