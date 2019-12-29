Президента просят не закрывать секонд-хенды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят не закрывать секонд-хенды. Соответствующая петиция №22/081650-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.
"Господин Президент, Владимир Александрович, от имени всех неравнодушных, очень вас прошу, не позвольте закрытия секонд-хендов. Дело в том, что не каждый может себе позволить пойти в торговый центр и купить новые вещи, для обычных людей секонд-хенд это хоть какой-то выход из этой ситуации. Спасибо", - говорится в тексте петиции.
Соответствующая петиция набрала 53 голоса из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.
Добавим, на сайте главы государства появилось несколько петиций о запрете сенконд-хендов в Украине. Авторы петиций отмечают, что в условиях экономического положения в стране, секонд-хенды нужны для малообеспеченных граждан.
Напомним, в Министерстве социальной политики Украины разработали изменения к нормативно-правовым актам, предусматривающих усиление контроля за ввозом гуманитарной помощи. Планируется заблаговременная регистрация груза и его досмотр на границе.