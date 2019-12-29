Президента просять не закривати секонд-хенди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять не закривати секонд-хенди. Відповідна петиція №22/081650-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“Пан Президент, Володимир Олександрович, від імені всіх небайдужих, дуже вас прошу, не дозвольте закриття секонд-хендів. Справа в тому, що не кожен може собі дозволити піти у торговий центр і купити нові речі, для звичайних людей секонд-хенд це хоч якийсь вихід з цієї ситуації. Дуже дякую”, — йдеться у тексті петиції.
Відповідна петиція набрала 53 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.
Додамо, на сайті Глави держави з’явилося декілька петицій щодо заборони сенконд-хендів в Україні. Автори петицій зазначають, що в умовах економічного становища в країні, секонд-хенди потрібні для малозабезпечених громадян.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України розробили зміни до нормативно-правових актів, що передбачають посилення контролю за ввезенням гуманітарної допомоги. Планується завчасна реєстрація вантажу та його огляд на кордоні.