У Мінсоцполітики планують посилити контроль за ввезенням гумдопомоги у вигляді секонд-хенду

Так, за словами Коваля, коли вантаж визнається гуманітарною допомогою, він перетинає кордон без ретельного митного огляду.

"Якщо при оформленні документів вантаж оглядає митник, і у наших фондів є на руках рішення від мінсоцполітики, що цей вантаж гуманітарний, навіть якщо там буде знаходитись не те, що заявлено – ми не можемо скласти протокол", - розповів Коваль.

Він зазначив, що наразі до цієї процедури дуже багато питань, серед яких обсяг ввозимої гумдопомоги та той факт, що майже все це – секонд-хенд.

"У нас все що ввозиться, бувші у використанні речі. Було 437 звернень, 142 вантажі – ми визнали гумдопомогою, з них 44 – це різдвяні подарунки", - додав заступник міністра.

Він також зазначив, що не весь гуманітарний вантаж з-за кордону насправді отримують безкоштовно. Часто ці речі потрапляють в магазини та на ринки для збуту.

"Для того, щоб ми посилили контроль за ввезенням гумдопомоги пропонується розробити зміни, ми їх вже розробили, до нормативно-правових актів", - повідомив Коваль.

Планується ввести обов’язковий митний огляд, конкретизацію переліку одягу та взуття, що входить до складу вантажу.

"У нас 2 задачі: забезпечити громадян безкоштовною гуманітарною допомогою, новою. Якщо нам хочуть допомогти наші колеги – не треба нам слати секунд-хенд, будь ласка. Якщо це не є гумдопомога – сплачуйте мито", - зазначив заступник міністра.

Так, у міністерстві планують залучити соціальних працівників для контролю передачі гумдопомоги.

Нагадаємо, Україна щороку втрачає 2-3 млрд грн через несплату мита за гумдопомогу.