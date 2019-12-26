У Мінсоцполітики планують посилити контроль за ввезенням гумдопомоги у вигляді секонд-хенду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики України розробили зміни до нормативно-правових актів, що передбачають посилення контролю за ввезенням гуманітарної допомоги. Планується завчасна реєстрація вантажу та його огляд на кордоні. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, передає кореспондент УНН.
Так, за словами Коваля, коли вантаж визнається гуманітарною допомогою, він перетинає кордон без ретельного митного огляду.
"Якщо при оформленні документів вантаж оглядає митник, і у наших фондів є на руках рішення від мінсоцполітики, що цей вантаж гуманітарний, навіть якщо там буде знаходитись не те, що заявлено – ми не можемо скласти протокол", - розповів Коваль.
Він зазначив, що наразі до цієї процедури дуже багато питань, серед яких обсяг ввозимої гумдопомоги та той факт, що майже все це – секонд-хенд.
"У нас все що ввозиться, бувші у використанні речі. Було 437 звернень, 142 вантажі – ми визнали гумдопомогою, з них 44 – це різдвяні подарунки", - додав заступник міністра.
Він також зазначив, що не весь гуманітарний вантаж з-за кордону насправді отримують безкоштовно. Часто ці речі потрапляють в магазини та на ринки для збуту.
"Для того, щоб ми посилили контроль за ввезенням гумдопомоги пропонується розробити зміни, ми їх вже розробили, до нормативно-правових актів", - повідомив Коваль.
Планується ввести обов’язковий митний огляд, конкретизацію переліку одягу та взуття, що входить до складу вантажу.
"У нас 2 задачі: забезпечити громадян безкоштовною гуманітарною допомогою, новою. Якщо нам хочуть допомогти наші колеги – не треба нам слати секунд-хенд, будь ласка. Якщо це не є гумдопомога – сплачуйте мито", - зазначив заступник міністра.
Так, у міністерстві планують залучити соціальних працівників для контролю передачі гумдопомоги.
Нагадаємо, Україна щороку втрачає 2-3 млрд грн через несплату мита за гумдопомогу.