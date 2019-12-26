В Минсоцполитики планируют усилить контроль за ввозом гумпомощи в виде секонд-хенда

Так, по словам Коваля, когда груз признается гуманитарной помощью, он пересекает границу без тщательного таможенного досмотра.

"Если при оформлении документов груз осматривает таможенник, и у наших фондов на руках решение от Минсоцполитики, что этот груз гуманитарный, даже если там будет находиться не то, что заявлено - мы не можем составить протокол", - рассказал Коваль.

Он отметил, что сейчас к этой процедуре очень много вопросов, среди которых объем ввозимои гумпомощи и тот факт, что почти все это - секонд-хенд.

"У нас все ввозимое - бывшие в употреблении вещи. Было 437 обращений, 142 груза - мы признали гумдопомощью, из них 44 - это рождественские подарки", - добавил замминистра.

Он также отметил, что не весь гуманитарный груз из-за границы на самом деле получают бесплатно. Часто эти вещи попадают в магазины и на рынки для сбыта.

"Для того, чтобы мы усилили контроль за ввозом гумпомощи предлагается разработать изменения, мы их уже разработали, в нормативно-правовые акты", - сообщил Коваль.

Планируется ввести обязательный таможенный досмотр, конкретизацию перечня одежды и обуви, которые входят в состав груза.

"У нас 2 задачи: обеспечить граждан бесплатной гуманитарной помощью, новой. Если нам хотят помочь наши коллеги - не надо нам слать секонд-хенд, пожалуйста. Если это не гумпомощь - платите пошлину", - отметил замминистра.

Так, в Министерстве планируют привлечь социальных работников для контроля передачи гумпомощи.

Напомним, Украина ежегодно теряет 2-3 млрд грн из-за неуплаты пошлины за гумпомощь.