Президента попросили запретить продажу фейерверков "на время войны с РФ"

"На время войны с Россией (Кремль), прекратить продажу и использование фейерверков", - говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 14 декабря и пока набрала только 511 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, Президента засыпали петициями об отмене повышения цен на газ.



Кроме того, украинцы предлагают внести поправку в правила дорожного движения, запретив пешеходам пользования средствами мобильной связи.