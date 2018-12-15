Президента попросили запретить продажу фейерверков "на время войны с РФ"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинцы обратились к Президенту Украины Петра Порошенко с просьбой запретить продажу и использование фейерверков "на время войны с Россией Федерацией". Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства, передает УНН.
"На время войны с Россией (Кремль), прекратить продажу и использование фейерверков", - говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована 14 декабря и пока набрала только 511 голосов из 25 тыс. необходимых.
Как сообщал УНН, Президента засыпали петициями об отмене повышения цен на газ.
Кроме того, украинцы предлагают внести поправку в правила дорожного движения, запретив пешеходам пользования средствами мобильной связи.