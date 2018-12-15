Президента попросили заборонити продаж феєрверків "на час війни з РФ"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українці звернулися до Президента України Петра Порошенка із проханням заборонити продаж та використання феєрверків "на час війни з Росією Федерацією". Відповідна петиція зареєстрована на сайті Глави держави, передає УНН.
"На час війни з Росією (Кремль), припинити продаж та використання феєрверків", - йдеться у тексті петиції.
Петиція була зареєстрована 14 грудня і наразі набрала тільки 511 голосів з 25 тис. потрібних.
Як повідомляв УНН, Президента засипали петиціями щодо скасування підвищення цін на газ.
Крім того, українці пропонують внести поправку до правил дорожнього руху, заборонивши пішоходам користування засобами мобільного зв'язку.