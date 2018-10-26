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Президента засипали петиціями щодо скасування підвищення цін на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Громадяни України масово ініціюють збір голосів за скасування підвищення ціни на природній газ для населення і підвищення комунальних тарифів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Глави держави.

Зокрема В’ячеслав Поливко 26 жовтня ініціював збір підписів за скасування підвищення цін на газ. Цього ж дня Володимир Вовк запропонував зупинити дію постанови КМУ № 838 від 19 жовтня 2018 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187” щодо підвищення тарифів на газ для населення на 23,5% з 1 листопада 2018 року. Аналогічну останній петицію зареєструвала Вероніка Сидоренко ще 23 жовтня.

За її словами, рішення Кабінету Міністрів України, прийняте 19.10.2018, не відповідає інтересам народу України та несе значне збіднення населення “з усіма негативними наслідками для життя, здоров’я, соціального клімату тощо”.

“Вимагаю також недопущення подальшого збільшення тарифів на газ/опалення, воду та світло для населення України”, — наголосила автор петиції.

Юрій Ковтун виступає за прийняття на законодавчому рівні, щоб комунальні платежі не перевищували 30 відсотків від мінімальної заробітної плати, а Олександр Атаманчук із аналогічною петицією пояснив, що йому “нема чим платити” за комунальні послуги по таких високих тарифах.

У той же час, Лідія Ткач ще 18 жовтня зареєструвала схожу петицію, пояснюючи, що пенсіонерка з пенсією в 1500 грн не може платити за газ 1450 грн, враховуючи, що у субсидії їй відмовили через борги.

Окремі петиції, опубліковані раніше, назбирали по декілька сотень голосів.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.

На думку міністра соцполітики Андрія Реви, внаслідок подорожчання газу тарифи на гарячу воду і теплопостачання можуть зрости приблизно на 16%.

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