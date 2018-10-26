Президента засыпали петициями об отмене повышения цен на газ

В частности Вячеслав Поливко 26 октября инициировал сбор подписей за отмену повышения цен на газ. В этот же день Владимир Вовк предложил приостановить действие постановления КМУ № 838 от 19 октября 2018 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 № 187" о повышении тарифов на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Аналогичную последний петицию зарегистрировала Вероника Сидоренко еще 23 октября.

По ее словам, решение Кабинета Министров Украины, принятое 19.10.2018, не соответствует интересам народа Украины и несет значительное обеднение населения "со всеми негативными последствиями для жизни, здоровья, социального климата и т.п.".

"Требую также недопущения дальнейшего увеличения тарифов на газ/отопление, воду и свет для населения Украины", - отметила автор петиции.

Юрий Ковтун выступает за принятие на законодательном уровне, чтобы коммунальные платежи не превышали 30 процентов от минимальной заработной платы, а Александр Демьяненко с аналогичной петицией объяснил, что ему "нечем платить" за коммунальные услуги по таким высоким тарифам.

В то же время, Лидия Ткач еще 18 октября зарегистрировала похожую петицию, объясняя, что пенсионерка с пенсией в 1500 грн не может платить за газ 1450 грн, учитывая, что в субсидии ей отказали из-за долгов.

Отдельные петиции, опубликованные ранее, собрали по несколько сотен голосов.

Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.

По мнению министра соцполитики Андрея Ревы, вследствие подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.