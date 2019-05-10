Президента Польши пригласили в Белый дом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 66984 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 94623 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103753 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127146 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112659 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138486 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130271 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президента Польши пригласили в Белый дом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда получили официальное приглашение осуществить визит в Белый дом в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на главу кабинета президента Польши Кшиштофа Щерського сообщает Польское радио, передает УНН.

Сообщается, что приглашение издал президент США Дональд Трамп. По информации Польского радио, переговоры лидеров имеют состояться 12 июня в Вашингтоне. Это будет вторая подобная встреча в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что о подробностях предстоящей встречи в ближайшие дни должна проинформировать американская сторона. В конце мая в Вашингтон поедет Кшиштоф Щерський, чтобы заняться подготовкой к визиту.

По словам Щерського, главными темами переговоров Анджея Дуды с Дональдом Трампом будет польско-американское экономическое сотрудничество, участие США в инициативе Триморья, а также увеличение военного присутствия Вашингтона в Польше.

Напомним, Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике.

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