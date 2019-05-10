Президента Польщі запросили у Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Аґата Корнгаузер-Дуда отримали офіційне запрошення здійснити візит до Білого дому у Вашингтоні. Про це з посиланням на голову кабінету президента Польщі Кшиштофа Щерського повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Повідомляється, що запрошення видав президент США Дональд Трамп. За інформацією Польського радіо, перемовини лідерів мають відбутися 12 червня у Вашингтоні. Це буде друга подібна зустріч протягом декількох місяців.
Зазначається, що про подробиці майбутньої зустрічі найближчими днями має поінформувати американська сторона. Наприкінці травня до Вашингтону поїде Кшиштоф Щерський, щоб зайнятися підготовкою до візиту.
За словами Щерського, головними темами перемовин Анджея Дуди з Дональдом Трампом буде польсько-американська економічна співпраця, участь США в ініціативі Тримор’я, а також збільшення військової присутності Вашингтону в Польщі.
Нагадаємо, Польща і США домовилися про посилення військової присутності в республіці.