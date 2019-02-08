Президента Латвии научили выступать перед публикой за 7 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. За последние два года на обучение президента Латвии Раймонда Вейониса потратили 7341 евро. Средства использовали на "корректировку стиля английского языка" и "консультации по публичной речи и успешным выступлениям". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Самую крупную сумму - 4088,63 евро, уплатили за 37,08 контактных часов консультаций по публичной речи и успешным выступлениям. Обучение проводила актриса и консультант Зане Даудзиня.
Еще 2027,89 евро были потрачены на 51 час занятий по публичным выступлениям у режиссера и педагога по сценическому искусству Петериса Крылова. За 1225 евро президент посетил 49 часовых занятий по корректировке стиля английского языка, которые преподавал Бенджамин Морис Рот.
В канцелярии президента заявили, что консультации проходили в связи с потребностями президентской работы.
Как сообщал УНН, 23 января в Латвии утвердили новое правительство.