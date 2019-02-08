Президента Латвии научили выступать перед публикой за 7 тысяч евро

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75666 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100886 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135527 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134059 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125946 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163315 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президента Латвии научили выступать перед публикой за 7 тысяч евро

Президента Латвии научили выступать перед публикой за 7 тысяч евро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. За последние два года на обучение президента Латвии Раймонда Вейониса потратили 7341 евро. Средства использовали на "корректировку стиля английского языка" и "консультации по публичной речи и успешным выступлениям". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Самую крупную сумму - 4088,63 евро, уплатили за 37,08 контактных часов консультаций по публичной речи и успешным выступлениям. Обучение проводила актриса и консультант Зане Даудзиня.

Еще 2027,89 евро были потрачены на 51 час занятий по публичным выступлениям у режиссера и педагога по сценическому искусству Петериса Крылова. За 1225 евро президент посетил 49 часовых занятий по корректировке стиля английского языка, которые преподавал Бенджамин Морис Рот.

В канцелярии президента заявили, что консультации проходили в связи с потребностями президентской работы.

Как сообщал УНН, 23 января в Латвии утвердили новое правительство.

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