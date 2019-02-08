Президента Латвії навчили виступати перед публікою за 7 тисяч євро

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. За останні два роки на навчання президента Латвії Раймонда Вейоніса було витрачено 7341 євро. Кошти використали на "коригування стилю англійської мови" і "консультації з публічних промовах та успішний виступ". Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

Найбільшу суму - 4088,63 євро, сплатили за 37,08 контактних годин консультацій по публічній промові та успішним виступам. Навчання проводила актриса і консультант Зане Даудзіня.

Ще 2027,89 євро були витрачені на 51 годину занять з публічних виступів у режисера і педагога по сценічному мистецтву Петеріса Крилова. За 1225 євро президент відвідав 49 годинних занять з корегування стилю англійської мови, які викладав Бенджамін Моріс Рот.

У канцелярії президента заявили, що консультації проходили у зв'язку з потребами президентської роботи.

Як повідомляв УНН, 23 січня в Латвії затвердили новий уряд.

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