Президента Латвії навчили виступати перед публікою за 7 тисяч євро

Найбільшу суму - 4088,63 євро, сплатили за 37,08 контактних годин консультацій по публічній промові та успішним виступам. Навчання проводила актриса і консультант Зане Даудзіня.

Ще 2027,89 євро були витрачені на 51 годину занять з публічних виступів у режисера і педагога по сценічному мистецтву Петеріса Крилова. За 1225 євро президент відвідав 49 годинних занять з корегування стилю англійської мови, які викладав Бенджамін Моріс Рот.

У канцелярії президента заявили, що консультації проходили у зв'язку з потребами президентської роботи.

Як повідомляв УНН, 23 січня в Латвії затвердили новий уряд.