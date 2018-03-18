Президента Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

Детали обвинений в адрес 75-летнего Бейли не сообщаются, сам президент киноакадемии комментариев СМИ не давал. Известно, что обвинения против Бейли выдвинули три женщины, их имена Variety не называет. Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители академии отказались комментировать инцидент до окончания расследования.

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Президентом Американской киноакадемии Бейли выбрали в августе 2017 года, в октябре того же года разыгрался сексуальный скандал с Харви Вайнштейном. Последний уволили из академии менее чем через десять дней после первых публикаций с жалобами на домогательства.

Напомним, в Сеуле южнокорейского актера Чо Мин-ки, которого обвиняли в сексуальных домогательствах по крайней мере до восьми женщин, нашли мертвым в подвале дома, где он жил.