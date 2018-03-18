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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9779 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15064 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61433 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73010 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Президента Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

Президента Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

Киев  •  УНН

 • 12352 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства президента организации Джона Бейли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Variety.

Детали обвинений в адрес 75-летнего Бейли не сообщаются, сам президент киноакадемии комментариев СМИ не давал. Известно, что обвинения против Бейли выдвинули три женщины, их имена Variety не называет. Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители академии отказались комментировать инцидент до окончания расследования.

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Президентом Американской киноакадемии Бейли выбрали в августе 2017 года, в октябре того же года разыгрался сексуальный скандал с Харви Вайнштейном. Последний уволили из академии менее чем через десять дней после первых публикаций с жалобами на домогательства.

Напомним, в Сеуле южнокорейского актера Чо Мин-ки, которого обвиняли в сексуальных домогательствах по крайней мере до восьми женщин, нашли мертвым в подвале дома, где он жил.

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