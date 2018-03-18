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Президента Американської кіноакадемії звинуватили у сексуальних домаганнях

Президента Американської кіноакадемії звинуватили у сексуальних домаганнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук розглядає три скарги на сексуальні домагання президента організації Джона Бейлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Variety.

Деталі звинувачень на адресу 75-річного Бейлі не повідомляються, сам президент кіноакадемії коментарів ЗМІ не дав. Відомо, що звинувачення проти Бейлі висунули три жінки, їх імена Variety не називає. Як повідомляє видання Hollywood Reporter, представники академії відмовилися коментувати інцидент до закінчення розслідування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оголошені результати 90-ї премії Американської кіноакадемії “Оскар-2018”

Президентом Американської кіноакадемії Бейлі обрали в серпні 2017 року, в жовтні того ж року розігрався сексуальний скандал з Харві Вайнштейном. Останнього звільнили з академії менш ніж через десять днів після перших публікацій зі скаргами на домагання.

Нагадаємо, у Сеулі південнокорейського актора Чо Мін-кі, якого звинувачували у сексуальних домаганнях принаймні до восьми жінок, знайшли мертвим у підвалі будинку, де він жив.

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