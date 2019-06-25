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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент уволил руководство АП

Киев • УНН

 • 10711 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководства Администрации Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.

Президент уволил руководство АП

Так, указом №434/2019 Андрей Богдан уволен с должности главы Администрации Президента Украины.

Указом №437/2019 уволен Сергей Трофимов с должности первого заместителя главы Администрации Президента.

Указом №439/2019 уволен Алексей Гончарук с должности заместителя главы Администрации Президента.

Указом №441/2019 уволен Юрий Костюк с должности заместителя главы АП.

Указом №443/2019 уволен Вадим Пристайко с должности заместителя главы АП.

Указом №445/2019 уволен Руслан Рябошапка с должности заместителя главы АП.

Указом №447/2019 уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя главы АП.

Указом №449/2019 уволен Алексей Днипров с должности руководителя аппарата Администрации Президента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.

УНН публиковал информацию о том, какой будет структура нового вспомогательного органа.

Украинские Национальные Новости

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