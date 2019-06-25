Президент уволил руководство АП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководства Администрации Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.
Так, указом №434/2019 Андрей Богдан уволен с должности главы Администрации Президента Украины.
Указом №437/2019 уволен Сергей Трофимов с должности первого заместителя главы Администрации Президента.
Указом №439/2019 уволен Алексей Гончарук с должности заместителя главы Администрации Президента.
Указом №441/2019 уволен Юрий Костюк с должности заместителя главы АП.
Указом №443/2019 уволен Вадим Пристайко с должности заместителя главы АП.
Указом №445/2019 уволен Руслан Рябошапка с должности заместителя главы АП.
Указом №447/2019 уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя главы АП.
Указом №449/2019 уволен Алексей Днипров с должности руководителя аппарата Администрации Президента.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.
УНН публиковал информацию о том, какой будет структура нового вспомогательного органа.