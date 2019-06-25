Президент звільнив керівництво АП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівництва Адміністрації Президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази Президента.
Так, указом №434/2019 Андрія Богдана звільнено з посади глави Адміністрації Президента України.
Указом №437/2019 звільнено Сергія Трофімова з посади першого заступника глави Адміністрації Президента.
Указом №439/2019 звільнено Олексія Гончарука з посади заступника глави Адміністрації Президента.
Указом №441/2019 звільнено Юрія Костюка з посади заступника глави АП.
Указом №443 /2019 звільнено Вадима Пристайка з посади заступника глави АП.
Указом №445/2019 звільнено Руслана Рябошапку з посади заступника глави АП.
Указом №447/2019 звільнено Кирила Тимошенка з посади заступника глави АП.
Указом №449/2019 звільнено Олексія Дніпрова з посади керівника апарату Адміністрації Президента.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський утворив Офіс Президента замість існуючої Адміністрації Президента.
УНН публікував інформацію про те, якою буде структура нового допоміжного органу.