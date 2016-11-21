Президент: соревнование власти и оппозиции не должно выливаться во внутреннюю войну без правил (дополнено)

"Свойственное любой демократической системе соревнование власти, соревнование с оппозицией не должно выливаться во внутреннюю войну, войну без правил, которая ослабляла бы страну перед внешней угрозой. И чем более мутная вода, тем больше шансов, что враг будет ловить в ней свою рыбу", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент выразил надежду на продление ЕС санкций против России.