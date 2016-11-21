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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 10180 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент: соревнование власти и оппозиции не должно выливаться во внутреннюю войну без правил (дополнено)

Киев • УНН

 • 7139 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что свойственное любым государствам противостояние оппозиции с властью не должно выливаться во внутреннюю войну без правил. Об этом он сообщил на мероприятиях к третьей годовщине начала Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

Президент: соревнование власти и оппозиции не должно выливаться во внутреннюю войну без правил (дополнено)

"Свойственное любой демократической системе соревнование власти, соревнование с оппозицией не должно выливаться во внутреннюю войну, войну без правил, которая ослабляла бы страну перед внешней угрозой. И чем более мутная вода, тем больше шансов, что враг будет ловить в ней свою рыбу", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент выразил надежду на продление ЕС санкций против России.

Украинские Национальные Новости

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