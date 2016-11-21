Президент: змагання влади та опозиції не має виливатися у внутрішню війну без правил (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає, що властиве будь-яким державам протистояння опозиції з владою не має виливатися у внутрішню війну без правил. Про це він повідомив на заходах до третьої річниці початку Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"Властиве будь-якій демократичній системі змагання влади, змагання з опозицією не повинне виливатися у внутрішню війну, війну без правил, яка послаблювала б країну перед зовнішньою загрозою. І що каламутніша вода, то більше шансів, що ворог ловитиме в ній свою рибу", – сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент висловив сподівання на продовження ЄС санкцій проти Росії.