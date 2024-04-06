Президент Зеленский на Черниговщине встретился с делегацией Конгресса США: о чем говорили

Вчера президент Украины Владимир Зеленский, находясь на Черниговщине, встретился с делегацией Конгресса США. Стороны обсудили ситуацию на передовой, первоочередные потребности нашей армии и о масштабах незаконной депортации украинских детей, а также глава государства отметил необходимость принятия решения о дальнейшей поддержке Украины от США. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Встретился с делегацией Конгресса США - были представлены обе партии, обе палаты Конгресса. Важно, что партнеры видят лично, что происходит в Украине, в наших регионах, которые обстреливают российские террористы и которые пережили российскую оккупацию. Провел встречу с конгрессменами вчера именно на Черниговщине - сообщил Зеленский.

Зеленский рассказал партнерам о ситуации на передовой, первоочередных потребностях нашей армии и о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.

Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, о соответствующем пакете для защиты от российского террора и для наших дальнейших активных действий. Это то, что точно укрепит Украину и жизнь в целом - добавил президент.

Напомним,

Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую область, где осмотрел строительство фортификаций.