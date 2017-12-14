Президент завтра даст старт работы нового Верховного Суда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятии по случаю начала работы нового Верховного Суда, который состоится завтра, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховного Суда в Facebook.
"15 декабря 2017 в 11:00 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятии по случаю старта работы нового Верховного Суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие состоится в Художественном арсенале в Киеве.
Напомним, 30 ноября 2017 главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевский. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.
Пленум Верховного Суда решил, что суд официально начнет свою работу 15 декабря 2017.