Президент завтра дасть старт роботи нового Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко візьме участь у заході з нагоди початку роботи нового Верховного Суду, який відбудеться завтра, передає УНН з посиланням на повідомлення Верховного Суду у Facebook.
“15 грудня 2017 року о 11:00 Президент України Петро Порошенко візьме участь у заході з нагоди старту роботи нового Верховного Суду”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захід відбудеться у Мистецькому арсеналі у Києві.
Нагадаємо, 30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування.
Пленум Верховного Суду вирішив, що суд офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року.