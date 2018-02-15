Президент утвердил сроки призыва-2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67926 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83602 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86294 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108860 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100851 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104762 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122873 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134393 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Президент утвердил сроки призыва-2018

Президент утвердил сроки призыва-2018

Киев  •  УНН

 • 26234 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году. Соответствующий указ №33/2018 обнародован на сайте Администрации Президента, передает УНН.

В документе указано, что военных-срочников, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр" и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в апреле - мае, августе 2018 года и в октябре - ноябре 2018 года.

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Других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в запас в апреле - мае и октябре - ноябре 2018 года.

Призыв-2018 на срочную военную службу состоится в апреле - мае и октябре - ноябре.

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Призывать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, в апреле - мае и октябре - ноябре 2018 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинские Национальные Новости

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