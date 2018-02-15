Президент утвердил сроки призыва-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году. Соответствующий указ №33/2018 обнародован на сайте Администрации Президента, передает УНН.
В документе указано, что военных-срочников, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр" и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в апреле - мае, августе 2018 года и в октябре - ноябре 2018 года.
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Других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в запас в апреле - мае и октябре - ноябре 2018 года.
Призыв-2018 на срочную военную службу состоится в апреле - мае и октябре - ноябре.
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Призывать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, в апреле - мае и октябре - ноябре 2018 года.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.