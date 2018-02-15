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Президент затвердив терміни призову-2018

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році. Відповідний указ №33/2018 оприлюднений на сайті Адміністрації Президента, передає УНН.

У документі зазначено, що військових-строковиків, які мають ступінь вищої освіти "спеціаліст" або "магістр" та вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять в у квітні – травні, серпні 2018 року та у жовтні – листопаді 2018 року.

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Інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять у запас у квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року.

Призов-2018 на строкову військову службу відбудеться у квітні – травні та жовтні – листопаді.

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Призиватимуть на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, в квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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