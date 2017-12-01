Президент утвердил новую эмблему Генпрокуратуры

Указ Президента о новой символике Генпрокуратуры вступает в силу с сегодняшнего дня, 1 декабря.

Согласно указу, эмблемой Генеральной прокуратуры Украины являетмя круг темно-синего цвета, в центре которого размещено изображение серебряного меча княжества острием вниз. Меч наложен на золотые весы. В центре эмблемы - малый Государственный герб Украины. Изображения обрамлены по кругу двумя золотыми дубовыми ветвями.

Флаг ГПУ являет собой прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы.

Напомним, сегодня, в День прокуратуры, Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о работе ГПУ за полтора года.