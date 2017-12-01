Президент утвердил новую эмблему Генпрокуратуры

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73534 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61491 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69201 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77249 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116625 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114770 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143027 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107369 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108795 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113348 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Президент утвердил новую эмблему Генпрокуратуры

Президент утвердил новую эмблему Генпрокуратуры

Киев  •  УНН

 • 18494 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко утвердил новые эмблему и флаг Генеральной прокуратуры Украины. Соответствующий указ Главы государства опубликован в газете "Урядовый курьер", передает УНН.

Указ Президента о новой символике Генпрокуратуры вступает в силу с сегодняшнего дня, 1 декабря.

Согласно указу, эмблемой Генеральной прокуратуры Украины являетмя круг темно-синего цвета, в центре которого размещено изображение серебряного меча княжества острием вниз. Меч наложен на золотые весы. В центре эмблемы - малый Государственный герб Украины. Изображения обрамлены по кругу двумя золотыми дубовыми ветвями.

Флаг ГПУ являет собой прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы.

Напомним, сегодня, в День прокуратуры, Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о работе ГПУ за полтора года.

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