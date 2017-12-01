Президент затвердив нову емблему Генпрокуратури

Указ Президента про нову символіку Генпрокуратури набуває чинності відсьогодні, 1 грудня.

Згідно з указом, емблемою Генеральної прокуратури України є круг темно-синього кольору, у центрі якого вміщено зображення срібного меча княжої доби вістрям донизу. Меч накладено на золоті терези. У центрі емблеми - малий Державний герб України. Зображення обрамлені по колу двома золотими дубовими гілками.

Прапором ГПУ є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми.

Нагадаємо, сьогодні, у День прокуратури, Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував про роботу ГПУ за півтора роки.