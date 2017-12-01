Президент затвердив нову емблему Генпрокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко затвердив нові емблему і прапор Генеральної прокуратури України. Відповідний указ Глави держави опублікований у газеті "Урядовий кур'єр", передає УНН.
Указ Президента про нову символіку Генпрокуратури набуває чинності відсьогодні, 1 грудня.
Згідно з указом, емблемою Генеральної прокуратури України є круг темно-синього кольору, у центрі якого вміщено зображення срібного меча княжої доби вістрям донизу. Меч накладено на золоті терези. У центрі емблеми - малий Державний герб України. Зображення обрамлені по колу двома золотими дубовими гілками.
Прапором ГПУ є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми.
Нагадаємо, сьогодні, у День прокуратури, Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував про роботу ГПУ за півтора роки.