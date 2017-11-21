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Президент предложил освободить дипломатов от растаможивания авто

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил восстановить для работников дипломатической службы возможность льготного растаможивания собственных автомобилей, используемых для служебных нужд за рубежом.
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины, сообщает УНН.

В частности, в проекте закона №7323 "О внесении изменения в статью 374 Таможенного кодекса Украины" предлагается восстановить режим налогообложения по нулевой ставке таможенных платежей при ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины собственных автомобилей работниками дипломатической службы, которые находились за границей в долгосрочных командировках сроком не менее двух лет и возвращаются в Украину.

Льготы предлагается предоставлять, если:

• работник дипломатической службы является владельцем автомобиля;
• работник дипломатической службы приобрел автомобиль не менее чем за полтора года до окончания срока долгосрочной командировки, что подтверждается соответствующим приказом Министерства иностранных дел Украины;
• стоимость товара не превышает 30% от суммы компенсационных выплат в иностранной валюте, выплачиваемых в соответствии с законом работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку, и подтверждается документами в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, предлагается ограничить возможность ввоза транспортного средства только одной единицей.

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"Отчуждение легковушки, который ввозится работником дипломатической службы с освобождением от обложения таможенными платежами в соответствии с настоящим Кодексом, в течение года с даты въезда в Украину проводится при условии уплаты всех таможенных платежей по ставкам, действующим на день подачи таможенной декларации", - отмечается в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенный механизм позволит уменьшить нагрузку на Государственный бюджет Украины, связано с восстановлением и содержанием автомобильных парков зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Одним из путей достижения этой цели является возможность восстановления режима налогообложения по нулевой ставке таможенных платежей для работников дипломатической службы при ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины собственных транспортных средств, которые они использовали в служебных целях при долгосрочных командировок", - указано в документе.

Предполагается, что после восстановления льготного растаможивания собственных автомобилей для работников дипломатической службы доходы Государственного бюджета Украины увеличатся в среднем на 9,7 млн грн за счет уплаты дипломатами сборов (на обязательное государственное пенсионное страхование и регистрационного) при растаможивании ввозимых ими собственных автомобилей, использовались ими в служебных целях в рамках описанного выше механизма.

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"После отмены нормы о налогообложении по нулевой ставке таможенных платежей при ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины собственных автомобилей дипломатами ввоз таких автомобилей был практически остановлен", - говорится в пояснительной записке.

В Администрации Президента убеждены, что реализация закона будет способствовать обеспечению надлежащего выполнения заграничными дипломатическими учреждениями Украины возложенных на них задач благодаря привлечению работниками этих учреждений собственного автотранспорта для выполнения своих служебных обязанностей.

Напомним, в Украине около 236,6 тыс. автомобилей с иностранной регистрации находится незаконно.

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