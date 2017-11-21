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Президент запропонував звільнити дипломатів від розмитнення авто

Президент запропонував звільнити дипломатів від розмитнення авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував відновити для працівників дипломатичної служби можливість пільгового розмитнення власних автомобілів, які використовуються для службових потреб за кордоном.
Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради України, повідомляє УНН.

Зокрема, у проекті закону № 7323 “Про внесення зміни до статті 374 Митного кодексу України” пропонується відновити режим оподаткування за нульовою ставкою митних платежів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України власних автомобілів працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях строком не менше двох років та повертаються в Україну.

Пільги пропонується надавати, якщо:

• працівник дипломатичної служби є власником автівки;
• працівник дипломатичної служби придбав автомобіль не менш як за півтора року до завершення строку довготермінового відрядження, що підтверджується відповідним наказом Міністерства закордонних справ України;
• вартість товару не перевищує 30% від суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, пропонується обмежити можливість ввезення транспортного засобу лише однією одиницею.

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“Відчуження легковика, який ввозиться працівником дипломатичної служби із звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до цього Кодексу, протягом року з дати в’їзду в Україну проводиться за умови сплати всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації”, — зазначається у документі.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що запропонований механізм дозволить зменшити навантаження на Державний бюджет України, пов’язане з поновленням і утриманням автомобільних парків закордонних дипломатичних установ України.

“Одним із шляхів досягнення цієї мети є можливість відновлення режиму оподаткування за нульовою ставкою митних платежів для працівників дипломатичної служби при ввезенні (пересиланні) на митну територію України власних транспортних засобів, які вони використовували у службових цілях під час довготермінових відряджень”, — вказано у документі.

Передбачається, що після відновлення пільгового розмитнення власних автомобілів для працівників дипломатичної служби доходи Державного бюджету України збільшаться у середньому на 9,7 млн грн за рахунок сплати дипломатами зборів (на обов’язкове державне пенсійне страхування та реєстраційного) при розмитненні ввезених ними власних автомобілів, які використовувалися ними у службових цілях в рамках описаного вище механізму.

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“Після відміни норми щодо оподаткування за нульовою ставкою митних платежів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України власних автомобілів дипломатами ввезення таких автомобілів було практично зупинено”, — йдеться у пояснювальній записці.

В Адміністрації Президента переконані, що реалізація закону сприятиме забезпеченню належного виконання закордонними дипломатичними установами України покладених на них завдань завдяки залученню працівниками цих установ власного автотранспорту для виконання своїх службових обов’язків.

Нагадаємо, в Україні близько 236,6 тис. автомобілів з іноземною реєстрацію знаходиться незаконно.

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