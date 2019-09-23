Президент призвал украинцев принять участие в антикоррупционном флэшмобе

“Дорогие украинцы. Я часто призвал вас принять участие в каком-то челлендже или флэшмобе, сейчас настало время для самого масштабного, принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хештегов. Нужно только одно — жить по закону. Путь Украины к успеху — это путь с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого: от олигарха до водителя такси. Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза, или становиться соучастником распила государственных средств. И сейчас я обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях: “все пропало, эти такие же как те, Зеленский понаставил своих решал. Нет”, — сказал Президент.

На видео появился номер горячей линии НАБУ — 0 800 503 200.

“Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать”, — призвал Зеленський.

Он добавил, что Европа начинается не с государственной границы, а с окурка, который летит в помойку, с непристегнутого ремня безопасности, из ответа “нет”, когда фирме предлагают на тендере “нагнуть” государство.

Напомним, ранее сегодня Зеленский подписал закон об импичменте.