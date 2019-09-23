Президент закликав українців взяти участь в антикорупційному флешмобі

“Дорогі українці. Я часто закликав вас взяти участь у якомусь челленджі або флешмобі, зараз настав час для наймасштабнішого, взяти участь може кожен громадянин України. Для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне — жити за законом. Шлях України до успіху — це шлях з двостороннім рухом. Ми як влада будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного: від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі, або ставатимете співучасником розпилу державних коштів. І зараз я звертаюсь до громадян: якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах: “все пропало, ці такі самі як ті, Зеленський понаставив своїх рішал. Ні”, — сказав Президент.

На відео з’явився номер гарячої лінії НАБУ — 0 800 503 200.

“Дзвоніть і повідомляйте, а правоохоронні органи будуть реагувати та карати”, — закликав Зеленський.

Він додав, що Європа починається не з державного кордону, а з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з відповіді “ні”, коли фірмі пропонують на тендері “нагнути” державу.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський підписав закон про імпічмент.