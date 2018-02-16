Президент призвал международное сообщество помочь Украине с реформами и обороной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжить помощь Украине во внедрении реформ, а также в оборонной сфере. Об этом Глава государства сказал во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"Мы будем сохранять динамику реформ. В частности, это касается требования создать специализированный Антикоррупционный суд. Однако прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров, которые могли бы приумножить наши достижения на пути реформ, в частности, и такой инициативы как Европейский план для Украины", - подчеркнул он.
К тому же, отметил Порошенко, нужно укрепить обороноспособность Украины.
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"Мы не претендуем на территорию нашего соседа, мы защищаем свою землю. Если усилить оборонный потенциал Украины, это увеличит цену российской агрессии. И тогда Москва дважды подумает прежде чем начинать новые наступательные действия", - отметил Глава государства.
Напомним, в рамках участия в конференции в Мюнхене Президент Украины проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.