Президент закликав міжнародну спільноту допомогти Україні з реформами та обороною

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжити допомогу Україні у запровадженні реформ, а також в оборонній сфері. Про це Глава держави сьогодні сказав під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.