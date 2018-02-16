Президент закликав міжнародну спільноту допомогти Україні з реформами та обороною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжити допомогу Україні у запровадженні реформ, а також в оборонній сфері. Про це Глава держави сьогодні сказав під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Ми будемо зберігати динаміку реформ. Зокрема, це стосується вимоги створити спеціалізований Антикорупційний суд. Однак прогрес України був би не можливий без допомоги наших партнерів, які могли б примножити наші здобутки на шляху реформ, зокрема, і такої ініціативи як Європейський план для України”, — наголосив він.
До того ж, зазначив Порошенко, потрібно зміцнити обороноздатність України.
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“Ми не претендуємо на територію нашого сусіда, ми захищаємо власну землю. Якщо посилити оборонний потенціал України, це збільшить ціну російській агресії. І тоді Москва двічі подумає перш ніж розпочинати нові наступальні дії”, — зауважив Глава держави.
Нагадаємо, у рамках участі у конференції у Мюнхені Президент України проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.