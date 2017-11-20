Президент призвал к единству все политсилы

"Поэтому в дни столетия Украинской народной республики я хотел бы еще раз подчеркнуть и призвать все политические силы к единству - единству ради Украины", - подчеркнул он.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на сегодня выполнена лишь на 15%. Об этом в понедельник сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации является дорожной картой украинских реформ.