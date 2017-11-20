Президент закликав до єдності усі політсили

"Тому у дні сторіччя Української народної республіки я хотів би ще раз наголосити і закликати всі політичні сили до єдності – єдності заради України", - наголосив він.

Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на сьогодні виконана лише на 15%. Про це у понеділок сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Він підкреслив, що Угода про асоціацію є дорожньою картою українських реформ.