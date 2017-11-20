Президент закликав до єдності усі політсили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав усі політичні сили до єдності заради України. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, передає УНН.
"Тому у дні сторіччя Української народної республіки я хотів би ще раз наголосити і закликати всі політичні сили до єдності – єдності заради України", - наголосив він.
Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на сьогодні виконана лише на 15%. Про це у понеділок сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.
Він підкреслив, що Угода про асоціацію є дорожньою картою українських реформ.