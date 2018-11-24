Президент с супругой почтили память жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
К Памятному знаку жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине на Михайловской площади в Киеве Петр и Марина Порошенко положили колосковую композицию и почтили память жертв Голодомора, сообщили в пресс-службе.
У подножия памятного знака также установлено зажженные лампадки.
Напомним, сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине".
В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".