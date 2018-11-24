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Президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору

Президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

До Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 — 1933 років в Україні на Михайлівській площі в Києві Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції та вшанували пам’ять жертв Голодомору, повідомили у прес-службі.

Біля підніжжя Пам’ятного знаку також встановлено запалені лампадки.

Нагадаємо, сьогодні, у День пам’яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку “Свіча пам’яті” Національного музею “Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні”.

О 16 годині пройде загальнонаціональна акція “Запали свічку”.

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