Президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
До Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 — 1933 років в Україні на Михайлівській площі в Києві Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції та вшанували пам’ять жертв Голодомору, повідомили у прес-службі.
Біля підніжжя Пам’ятного знаку також встановлено запалені лампадки.
Нагадаємо, сьогодні, у День пам’яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку “Свіча пам’яті” Національного музею “Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні”.
О 16 годині пройде загальнонаціональна акція “Запали свічку”.