Президент Вучич: Сербия не хочет быть членом НАТО и выбирает нейтралитет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сербия не хочет членства в Североатлантическом альянсе, выбирая военный нейтралитет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором", - заявил в воскресенье президент Александар Вучич на церемонии в память о жертвах спецоперации НАТО в Югославии в 1999 году в Нише.
Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки.
Напомним, 24 марта в Белграде в шестой раз состоялась акция протеста “Один на пять миллионов”, участники которой потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС.