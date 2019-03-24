Президент Вучич: Сербия не хочет быть членом НАТО и выбирает нейтралитет

"Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором", - заявил в воскресенье президент Александар Вучич на церемонии в память о жертвах спецоперации НАТО в Югославии в 1999 году в Нише.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки.

Напомним, 24 марта в Белграде в шестой раз состоялась акция протеста “Один на пять миллионов”, участники которой потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС.