Президент Вучич: Сербія не хоче бути членом НАТО і обирає нейтралітет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сербія не хоче членства в Північноатлантичному альянсі, обираючи військовий нейтралітет. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Народ Сербії не хоче членства в НАТО. Військовий нейтралітет є нашим природним вибором", - заявив у неділю президент Александар Вучич на церемонії в пам'ять про жертви спецоперації НАТО в Югославії в 1999 році в Ніші.
Зовнішньополітичний курс Сербії передбачає збереження дружніх відносин з Росією і Китаєм, а також розвиток зв'язків з ЄС і США. Белград має намір зберігати військовий нейтралітет, відмовляючись від вступу в НАТО і інші військові блоки.
Нагадаємо, 24 березня в Белграді в шостий раз відбулася акція протесту "Один на п'ять мільйонів", учасники якої вимагали відставки президента Сербії Александара Вучича, прем'єр-міністра Ани Брнабіч, спікера парламенту Майї Гойковіч і керівництва держтелерадіокомпанії РТС.