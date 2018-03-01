Президент вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден "За заслуги"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 1 марта, поздравил чемпиона Олимпийских Игр в Пхенчхане фристайлиста Александра Абраменко и вручил победителю и его тренеру ордена "За заслуги" III степени. Об этом Президент написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Вся Украина видела победный прыжок Александра Абраменко на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Это - победа, о которой все мечтали, которую очень сильно ждали. Был рад вручить спортсмену и его тренеру Энверу Аблаеву ордена "За заслуги "III степени", - написал он.
Напомним, 18 февраля Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане по фристайлу.
Как сообщал УНН, тренер новоиспеченного олимпийского чемпиона Игр в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко - Энвер Аблаев, заявил о предложения от России и другой страны об изменении гражданства его подопечному.