Президент вручив олімпійському чемпіону Абраменку орден "За заслуги"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко у середу, 1 березня, привітав чемпіона Олімпійських Ігор у Пхьончхані фрістайліста Олександра Абраменко і вручив переможцю та його тренеру ордени «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це президент написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Уся Україна бачила переможний стрибок Олександра Абраменка на ХХIII зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. Це — перемога, про яку всі мріяли, яку дуже сильно чекали. Був радий вручити спортсмену та його тренеру Енверу Аблаєву ордени "За заслуги" ІІІ ступеня”, — написав він.
Нагадаємо, 18 лютого Олександр Абраменко здобув перше для України “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу.
Як повідомляв УНН, тренер новоспеченого олімпійського чемпіона Ігор у Пхьончхані фрістайліста Олександра Абраменка — Енвер Аблаєв, заявив про пропозиції від Росії та іншої країни про зміну громадянства його підопічному.