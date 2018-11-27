Президент внесет законопроект в ВР о проведении выборов в ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент внесет законопроект в Верховную Раду о возможности проведения выборов в объединенных территориальных общинах в связи с введением военного положения, во время которого не могут проводиться выборы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"К сожалению, закон четко это определяет, что во время военного положения не могут проводиться выборы. В том числе, препятствует проведению выборов в объединенных территориальных общинах. Я хочу подчеркнуть, что я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы на следующее пленарное заседание Верховной Рады подготовить необходимые законодательные инициативы, которые будут иметь ограниченный срок действия, до конца текущего года, которые бы позволили провести выборы в ОТО", - сказал глава государства.
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Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.