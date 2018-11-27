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Президент внесе законопроект до ВР щодо проведення виборів в ОТГ

Президент внесе законопроект до ВР щодо проведення виборів в ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент внесе законопроект до Верховної Ради щодо можливості проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах у зв’язку з введенням воєнного стану, під час якого не можуть проводитися вибори. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.

“На жаль, закон чітко це визначає, що під час воєнного стану не можуть проводитися вибори. В тому числі, перешкоджає проведенню виборів в об’єднаних територіальних громадах. Я хочу наголосити, що я зроблю все від мене залежне для того, щоб на наступне пленарне засідання Верховної Ради підготувати необхідні законодавчі ініціативи, які будуть мати обмежений термін дії, до кінця поточного року, які б дозволили провести вибори в ОТГ”, — сказав Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко пригрозив примусовим об'єднанням в ОТГ у 2020 році

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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