Президент внесе законопроект до ВР щодо проведення виборів в ОТГ

“На жаль, закон чітко це визначає, що під час воєнного стану не можуть проводитися вибори. В тому числі, перешкоджає проведенню виборів в об’єднаних територіальних громадах. Я хочу наголосити, що я зроблю все від мене залежне для того, щоб на наступне пленарне засідання Верховної Ради підготувати необхідні законодавчі ініціативи, які будуть мати обмежений термін дії, до кінця поточного року, які б дозволили провести вибори в ОТГ”, — сказав Глава держави.

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Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.