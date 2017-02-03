Президент выразил соболезнования близким мэра Луцка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Своей плодотворной деятельностью Николай Романюк внес значительный вклад в развитие Волынского края. В памяти всех, кто знал и работал с Николаем Ярославичем, он останется принципиальным и взвешенным политиком, патриотом и моральным авторитетом для многих соотечественников", - говорится в соболезновании Главы государства.
П.Порошенко отметил, что преждевременная смерть забрала талантливого управленца, заботливого мужа, прекрасного отца: "Разделяю горе вашей семьи, глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами".
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу смерти мэра Луцка Николая Романюка.