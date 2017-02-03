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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент выразил соболезнования близким мэра Луцка

Киев • УНН

 • 10327 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент выразил соболезнования близким мэра Луцка

"Своей плодотворной деятельностью Николай Романюк внес значительный вклад в развитие Волынского края. В памяти всех, кто знал и работал с Николаем Ярославичем, он останется принципиальным и взвешенным политиком, патриотом и моральным авторитетом для многих соотечественников", - говорится в соболезновании Главы государства.

П.Порошенко отметил, что преждевременная смерть забрала талантливого управленца, заботливого мужа, прекрасного отца: "Разделяю горе вашей семьи, глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами".

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу смерти мэра Луцка Николая Романюка.

Украинские Национальные Новости

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