Президент висловив співчуття близьким мера Луцька
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким, друзям і колегам мера Луцька Миколи Романюка у зв’язку з його смертю, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Своєю плідною діяльністю Микола Романюк зробив значний внесок у розвиток Волинського краю. У пам’яті всіх, хто знав та працював з Миколою Ярославовичем, він залишиться принциповим і виваженим політиком, патріотом та моральним авторитетом для багатьох співвітчизників”, — йдеться у співчутті Глави держави.
П.Порошенко зазначив, що передчасна смерть забрала талановитого управлінця, турботливого чоловіка, прекрасного батька: “Поділяю горе вашої сім’ї, глибоко співчуваю та сумую разом з вами”.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу смерті міського голови Луцька Миколи Романюка.