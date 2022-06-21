Президент отметил еще 220 военнослужащих государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 220 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
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“Подписал очередной указ о награждении наших защитников и защитниц. 220 участников боевых действий отмечены государственными наградами. 27 из них — посмертно”, — говорится в обращении
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Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 20 тысяч.
“и такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
Президент Зеленский рассказал о четырех международных обращениях за один день.