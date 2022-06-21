Президент Зеленський розповів про чотири міжнародні звернення за один день

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 8883 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 57392 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 104807 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 156745 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 155877 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 161932 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 142273 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113546 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106773 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 295801 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 106939 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 76484 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 157733 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 65613 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 53648 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 157733 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 295836 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 559243 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 504032 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 705493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 27085 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 76484 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 106939 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 139704 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153465 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Президент Зеленський розповів про чотири міжнародні звернення за один день

Президент Зеленський розповів про чотири міжнародні звернення за один день

Київ • УНН

 • 151027 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленськийрозповів про чотири міжнародні звернення за один день. Про це інформує УНН.

Деталі

За 20 червня Володимир Зеленський зробив чотири звернення. Перше — до учасників саміту Триморʼя.

Цитата

“Це потужне регіональне об’єднання у Європі. 12 держав між Балтикою, Адріатикою та Чорним морем. Перед зверненням говорив з Президентом Дудою. Скоординували з Анджеєм наші позиції”, — йдеться у зверненні.

Як зазначив Зеленський, на саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дасть змогу стати повноправним учасником Триморʼя. Для України — це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв’язку, мереж.

“Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною й державами ЄС”, — додав Гарант.

У межах проекту “Відкритий кордон” на 50% збільшено пропускну спроможність пункту “Краківець — Корчова”, який дасть змогу значно наростити експортно-імпортний потік через кордон та боротися з продовольчою кризою, яку росія спровокувала блокадою портів. Про це Глава держави говорив у зверненні до лідерів Африканського Союзу.

“Підкреслив, що ця криза — штучна, її не було б, якби не російська війна проти нас. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку Африці, безпеку Азії”, — заявив Зеленський.

Звернувся й до учасників Форуму глобальної політики в Італії. Говорив про те, як повернути всіх українських переселенців додому.

“І найкоротше, але дуже вагоме звернення зробив до учасників Міжнародного фестивалю креативності в Каннах — найбільшої такої події у світі... Я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками. І знаю, що відгук у Каннах був дуже позитивний”, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Зеленський подякував народним депутатам України, які підтримали низку нововведень в законі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71