Президент Зеленський розповів про чотири міжнародні звернення за один день

Деталі

За 20 червня Володимир Зеленський зробив чотири звернення. Перше — до учасників саміту Триморʼя.

Цитата

“Це потужне регіональне об’єднання у Європі. 12 держав між Балтикою, Адріатикою та Чорним морем. Перед зверненням говорив з Президентом Дудою. Скоординували з Анджеєм наші позиції”, — йдеться у зверненні.

Як зазначив Зеленський, на саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дасть змогу стати повноправним учасником Триморʼя. Для України — це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв’язку, мереж.

“Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною й державами ЄС”, — додав Гарант.

У межах проекту “Відкритий кордон” на 50% збільшено пропускну спроможність пункту “Краківець — Корчова”, який дасть змогу значно наростити експортно-імпортний потік через кордон та боротися з продовольчою кризою, яку росія спровокувала блокадою портів. Про це Глава держави говорив у зверненні до лідерів Африканського Союзу.

“Підкреслив, що ця криза — штучна, її не було б, якби не російська війна проти нас. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку Африці, безпеку Азії”, — заявив Зеленський.

Звернувся й до учасників Форуму глобальної політики в Італії. Говорив про те, як повернути всіх українських переселенців додому.

“І найкоротше, але дуже вагоме звернення зробив до учасників Міжнародного фестивалю креативності в Каннах — найбільшої такої події у світі... Я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками. І знаю, що відгук у Каннах був дуже позитивний”, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Зеленський подякував народним депутатам України, які підтримали низку нововведень в законі.