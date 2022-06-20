Зеленський подякував народним депутатам України, які підтримали низку нововведень в законі

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У своєму зверненні подякував народним депутатам України, які підтримали українську євроінтеграцію та Стумбільську конвенцію.

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“Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю Конвенцію частіше називають Стамбульською — за місцем підписання. Її в Україні довго „збивали“, десятки років. Але головний її зміст простий — це зобов’язання захищати від насильства й різних форм дискримінації”, — йдеться у зверненні.

Також Зеленський подякував депутатам, які підтримали закон “Про управління відходами”.

“Це важливий екологічний документ. Ми боролися за нього три роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи, і ось тепер — проголосований. Нарешті. Дякую”, — подякував Глава держави.

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Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію: що це означає