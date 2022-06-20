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Зеленський подякував народним депутатам України, які підтримали низку нововведень в законі

Зеленський подякував народним депутатам України, які підтримали низку нововведень в законі

Київ • УНН

 • 103004 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам України, які підтримали українську євроінтеграцію та Стамбульську конвенцію. Про це інформує УНН.

Деталі

У своєму зверненні подякував народним депутатам України, які підтримали українську євроінтеграцію та Стумбільську конвенцію.

Цитата

“Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю Конвенцію частіше називають Стамбульською — за місцем підписання. Її в Україні довго „збивали“, десятки років. Але головний її зміст простий — це зобов’язання захищати від насильства й різних форм дискримінації”, — йдеться у зверненні.

Також Зеленський подякував депутатам, які підтримали закон “Про управління відходами”.

“Це важливий екологічний документ. Ми боролися за нього три роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи, і ось тепер — проголосований. Нарешті. Дякую”, — подякував Глава держави.

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