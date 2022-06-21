Президент відзначив ще 220 віськовослужбовця державними нагородами

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“Підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 із них — посмертно”, — йдеться у зверненні

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Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 20 тисяч.

“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський розповів про чотири міжнародні звернення за один день.