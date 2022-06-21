Президент відзначив ще 220 віськовослужбовця державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 220 віськовослужбовця державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
Цитата
“Підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 із них — посмертно”, — йдеться у зверненні
Деталі
Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 20 тисяч.
“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент Зеленський розповів про чотири міжнародні звернення за один день.