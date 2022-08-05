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Президент отметил еще 192 военнослужащих государственными наградами

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 192 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 192 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них шесть – посмертно”, — говорится в обращении.

Детали 

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 25 500 тысяч. Более 4 тысяч – посмертно.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал отчет от Amnesty International по Украине.

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