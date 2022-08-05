Президент отметил еще 192 военнослужащих государственными наградами

Цитата

“Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 192 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них шесть – посмертно”, — говорится в обращении.

Детали

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 25 500 тысяч. Более 4 тысяч – посмертно.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал отчет от Amnesty International по Украине.