Президент відзначив ще 192 віськовослужбовців державними нагородами

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“Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 192 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, із них шість – посмертно”, — йдеться у зверненні.

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Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 25 500 тисяч. Більш як 4 тисячі – посмертно.

“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський прокоментував звіт від Amnesty International щодо України.