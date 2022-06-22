Президент отметил 195 участников боевых действий, из них 17 – посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о награждении наших защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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“Подписал сегодня новый указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 195 участников боевых действий, из них 17 — посмертно”, — отметил он.
Напомним
Зеленский вручил государственные награды украинским работникам СМИ и членам семей журналистов.